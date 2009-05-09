Житель Іспанії виграв джекпот - 126,2 мільйона євро

Житель Іспанії, який купив квиток європейської лотереї EuroMillions, виграв джекпот, сума якого склала більше 126,2 мільйона євро, повідомляє телеканал Sky News.

Ім`я власника виграшного квитка невідоме, повідомляється лише, що квиток був куплений на території Іспанії. Власник джекпота зумів вгадати всі сім цифр, і виявився єдиним, кому це вдалося.

Таким чином, був побитий попередній рекорд одноразового виграшу в лотереї в Європі, що становив 115,4 мільйона євро. У 2005 році стільки виграла мешканка Ірландії Долорес Макнамара.

Як відзначає AFP, шанс вгадати всі сім цифр становив 1 до 76 мільйонів. Сума в 126,2 мільйона євро, порівнює агентство, дорівнює приблизно чотирьом річним зарплатам Девіда Бекхема або вартості двох аеробусів A-320.

Світовий рекорд виграшу, одержаного однією людиною, становить 143 мільйони євро – стільки виграли двоє переможців лотереї American Mega Millions в березні 2007 року, розділивши джекпот в 286 мільйонів євро (390 мільйонів доларів).

Лента.ру