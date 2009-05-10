Сомалійські пірати звільнили двох українців
15:08, 10 травня 2009Світ
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Інформація посольства України в Італії
Сомалійськими піратами звільнене судно "Malaspina Castle", під прапором Панами, серед членів екіпажу якого є двоє громадян України.
Про це повідомила прес-служба МЗС із посиланням на інформацію посольства України в Італійській Республіці.
Пірати звільнили судно 9 травня. За інформацією представників італійської компанії-оператора "Bnavi Ship Management S.r.l" всі члени екіпажу почуваються нормально.
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