Сомалійські пірати звільнили двох українців

Інформація посольства України в Італії

Сомалійськими піратами звільнене судно "Malaspina Castle", під прапором Панами, серед членів екіпажу якого є двоє громадян України. Про це повідомила прес-служба МЗС із посиланням на інформацію посольства України в Італійській Республіці. Пірати звільнили судно 9 травня. За інформацією представників італійської компанії-оператора "Bnavi Ship Management S.r.l" всі члени екіпажу почуваються нормально. Українська правда

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