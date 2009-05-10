Литовський учасник передумав – він таки виступить на Євробаченні

Співак Саша Сон, що представляє Литву на міжнародному конкурсі "Євробачення-2009" в Москві, все-таки виступатиме на конкурсі.

Після першої репетиції, яка пройшла у четвер, литовський співак заявив, що може відмовитися брати участь в "Євробаченні", оскільки, за його словами, організатори конкурсу не погодилися показати кліп, знятий спеціально для цього виступу, і не забезпечили достатнє освітлення сцени. Як заявив Саша Сон в неділю на прес-конференції, що відбулася після його другої репетиції, організатори "Євробачення" як і раніше не дозволяють йому показати кліп, але поліпшили сценічне освітлення. "Я виступлю, тому що світло стало кращим, хоча ми як і раніше ображені на організаторів за те, що вони не дозволяють показати ані фото, ані відео", - сказав він. За словами співака, "мій виступ без відео - все одно що його немає, відео передає відчуття, думку пісні". В той же час Саша Сон зауважив, що деяким виконавцям показувати відео під час виступу дозволяється.

Директор дирекції громадських зв`язків Першого каналу Лариса Крімова вважає, що претензії литовського виконавця щодо технічних недоробок номера пов`язані з нервовою напругою співака перед вирішальними півфіналами і фіналом конкурсу.

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