В Афінах знову відбулися запеклі зіткнення між поліцією і анархістами

Грецька поліція застосувала в Афінах сльозогінний газ для розгону анархістів, які кидали у полійцеських пляшки із запалювальною сумішшю і каміння, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. Анархісти підпалили сміттєві баки і автомашину і почали закидати загони спецназу булижниками і пляшками із запалювальною сумішшю, проте під натиском поліції їм довелося ретируватися. Вони сховалися на території столичного Політехнічного інституту, куди, як і до інших вузів, за грецьким законодавством, полійцейським вхід заборонено.

Зіткнення з поліцією відбулися після того, як близько 200 ультралівих анархістів спробували пробитися до учасників дозволеного владою мітингу на центральній площі Омонія, що проводили близько 300 ультраправих, які вимагали вислати іммігрантів з Греції. Пристрасті розгорілися, коли стало відомо, що ультраправі з угруповання "Золота зоря" напали на групу іммігрантів і побили трьох із них. Потерпілих було доставлено до лікарні. Анархісти не змогли пробитися через кордони поліції, що охороняли ультраправих, і почали кидати каміння і пляшки із запалювальною сумішшю в спецназ. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ.