Саакашвілі погодився на зустріч з опозицією

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ запросив на зустріч у понеділок представників опозиції країни, що вимагає його відставки.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, про це в неділю повідомили представники влади країни і опозиції.

Раніше грузинська опозиція дала М.СААКАШВІЛІ 24 години на те, щоб він зв`язався з її представниками і домовився про місце і час переговорів.