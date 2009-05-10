Саакашвілі погодився на зустріч з опозицією

19:08, 10 травня 2009
Світ
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Говоритимуть про відставку?

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ запросив на зустріч у понеділок представників опозиції країни, що вимагає його відставки.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters, про це в неділю повідомили представники влади країни і опозиції.

Раніше грузинська опозиція дала М.СААКАШВІЛІ 24 години на те, щоб він зв`язався з її представниками і домовився про місце і час переговорів.

 

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