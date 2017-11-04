Іспанія видала ордер на арешт Пучдемона і екс-міністрів Каталонії, які виїхали у Бельгію

Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт звільненого зі свого поста лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його колег, які виїхали у Бельгію, повідомляє Бі-бі-сі.

Крім Пучдемона ордер виданий на наступних осіб: Мерітчель Серре, колишній міністр сільського господарства, Антоні Комін, колишній міністр охорони здоров'я, Луїс Пуч, колишній міністр культури, Клара Понсаті, колишній міністр освіти. Як повідомляється, деякі з них просили дозволу постати перед судом по відеозв'язку.

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Ці п'ятеро колишніх політиків у четвер не з'явилися на засідання Верховного суду в Мадриді, в ході якого група інших колишніх членів регіонального уряду була взята під варту. Ще одного колишнього члена уряду, Санті Вілу, пізніше відпустили на свободу під заставу в 50 тис. євро. Віла подав у відставку ще до проголошення незалежності Каталонії.

Заарештованих міністрів звинувачують у заколоті, підривній діяльності і розтраті державних коштів. У разі визнання їх винними у спробі заколоту їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Після того як суддя Верховного суду Іспанії видає європейський ордер на арешт (EAW), той відправляється бельгійській прокуратурі, якій дається 24 години на те, щоб прийняти рішення про обгрунтованість вимоги. Якщо вони визнають обґрунтованість ордера, їм відводиться 15 днів на арешт Пучдемона і решти чотирьох каталонських політиків. Якщо всі зазначені в ордері (або хоча б один з них) подадуть апеляцію, то процес може затягнутися ще на 15 днів.

Після арешту підозрюваних Бельгія повинна протягом 60 днів передати їх Іспанії. Але якщо заарештовані не будуть висувати юридично обґрунтовані заперечення, передача може відбутися протягом декількох днів.