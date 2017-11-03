Пучдемон вважає себе і своїх колишніх колег "легітимним урядом" Каталонії

Відсторонений від влади голова Каталонії Карлес Пучдемон готовий виставити свою кандидатуру на регіональних виборах, але кампанію буде вести з-за кордону.

Про це він заявив в інтерв'ю бельгійському телебаченню RTBF, передає Радіо Свобода.

За словами Пучдемона, завдяки глобалізації "передвиборну кампанію можна вести звідки завгодно". Політик зазначив, що вважає себе і своїх соратників "легітимним урядом" Каталонії.

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30 жовтня Карлес Пучдемон і п'ять членів уряду Каталонії поїхали в Бельгію. Цього тижня іспанський суд заарештував вісьмох із дев'яти звільнених міністрів уряду Каталонії у справі про спробу автономії відокремитися від королівства.

Пучдемона викликали до суду як свідка у справі про заколот. Але політик залишився в Бельгії і запропонував дати свідчення по відеозв'язку. У Мадриді на такі умови не погодилися.

Після референдуму про незалежність Каталонії, центральна влада Іспанії ввели в провінції пряме правління. Мадрид розпустив парламент Каталонії і звільнив місцевий уряд. На 21 грудня в автономії призначені регіональні вибори.