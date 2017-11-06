Трамп назвав стрілянину в Техасі "актом зла"

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в Техасі, в результаті якої загинули 26 людей, актом зла. Про це повідомляє CNN.

"Цей жахливий акт зла стався в той час, як жертви і їх сім'ї перебували в священному місці. Не можна описати словами біль і горе, які ми всі відчуваємо, і нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх улюблених", - сказав президент США, який перебуває в Японії з візитом.

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Також Трамп пообіцяв підтримку владі штату з боку федерального уряду. Він зазначив, що продовжить уважно стежити за ситуацією.

"Всі американці моляться, щоб бог допоміг пораненим і родинам загиблих. Ми ніколи не залишимо їх", - зазначив президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 26 людей, ще 20 отримали поранення. Напад стався в місті Сазерленд Спрінгс, що в 30 милях від Сан Антоніо, в неділю, 5 листопада, об 11:30 за місцевим часом, коли в церкві йшла недільна служба.