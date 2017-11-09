Білий дім звинуватив Росію в захисті терористів, які використовують хімічну зброю в Сирії

У Білому домі звинуватили Росію в тому, що вона захищає режим президента Сирії Башара Асада і терористів, які використовують хімічну зброю. Про це йдеться в офіційному коментарі прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

У заяві наголошується, що місія Організації по забороні хімічної зброї в п'ятницю оприлюднила доповідь, в якій говориться, що зарин був використаний в якості хімічної зброї в Аль-Латамінах, Сирія, 30 березня 2017 року.

"Хоча ці висновки, на жаль, не дивують Сполучені Штати, тим не менш, вони турбують. Аль-Латамінах знаходиться приблизно в 10 милях від Хан-Шайхун, де режим Асада використовував зарин проти своїх громадян лише п'ять днів потому, мабуть, як частину узгодженої кампанії", - сказано в повідомленні.

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Наголошується, що ці події показують, наскільки важливо поновлення роботи Спільної слідчої комісії у складі співробітників ООН і Організації по забороні хімічної зброї, яка несе відповідальність за офіційне визначення відповідальності за такі атаки, що є ключем до стримування їх у майбутньому.

"Ми закликаємо Росію змінити курс до закінчення терміну повноважень спільного механізму", - заявила Сандерс.

За її словами, такі країни, як Росія, які не підтримують відновлення мандату місії або намагаються його розмити, "захищають режим Асада і терористів, які продовжують використовувати хімічну зброю".

Як відомо, Російська Федерація відхилила заклик Вашингтона не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії.