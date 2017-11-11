Під Москвою з простреленою головою знайшли російського журналіста

У селищі Рождествено Московської області знайдено мертвим російського журналіста і телеведучого 75-річного Бориса Ноткіна, передає ТСН.

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Телеведучого знайшли в своєму будинку з вогнепальною раною голови, а поруч з ним - рушницю і записку. У записці говорилося: «Я йду з життя добровільно. Втомився від мук».

Повідомляється, що у Ноткіна був діагностований рак 4-го ступеня.

Зброю він купив кілька тижнів тому нібито для самооборони.

Довідка УНІАН. Борис Ноткін народився 13 серпня 1942 року. З 1988 року працював ведучим на телебаченні. Висувався на премію ТЕФІ в 1995 і 1996 роках. Вів програму «Запрошує Борис Ноткін» на «ТВ Центр».