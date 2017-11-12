На виборах президента Словенії перемагає чинний глава держави

У другому турі виборів президента Словенії, який відбувся в неділю, 12 листопада, перемагає чинний глава держави Борут Пахор. За результатами підрахунку більш ніж 90 відсотків голосів Пахор здобуває понад 53 відсотки підтримки виборців, повідомляє виборча комісія Словенії.

Опонент Пахора Мар'ян Шарец набирав менше 47 відсотків і вже визнав поразку, передає Deutsche Welle з посиланням на AP.

Явка на виборах становила рекордно низькі 37,5 відсотка. Президент у Словенії виконує переважно представницькі функції.

53-річний Борут Пахор за підсумками першого туру здобув 47 відсотків голосів виборців. 39-річний комедійний актор і двічі обраний мером міста Камнік Мар'ян Шарец тоді набрав 27 відсотків голосів.

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Пахор у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го - в роки найтяжчої фінансової кризи за останні десятиліття. Під час передвиборної боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання - об'єднати людей. Його критикували, зокрема, за намагання уникати обговорення гострих тем. У рамках кампанії він упродовж 25 днів пройшов понад 700 кілометрів словенськими містами і селами для зустрічей з виборцями. Пахора також знають як "короля Instagram", оскільки він дуже активно використовує цю соцмережу.

Право голосу в країні з населенням близько 2 мільйонів жителів мають 1,7 мільйона виборців. Словенія є однією з найрозвиненіших держав колишнього соціалістичного табору.