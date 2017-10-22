У першому турі виборів президента Словенії лідирує чинний голова держави

В першому турі виборів президента Словенії лідером виявився чинний голова держави Борут Пахор.

Як передає Reuters з посиланням на Державну виборчу комісію, яка обробила 99% голосів, Пахор має 47,1% голосів. У другому турі на нього очікує боротьба із колишнім коміком та мером міста Камнік Мар'яном Сареком, який отримав 25% голосів. При цьому явка склала 43,5%, другий тур відбудеться 12 листопада.

Незважаючи на те, що ця посада є переважно церемоніальною, президент очолює армію, а також призначає кілька високопосадовців, включаючи голову центрального банку. Більшість його кандидатур повинні підтверджуватись парламентом.

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53-річний Пахор, який висувався як незалежний кандидат, є колишнім лідером лівоцентристських соціал-демократів. Він заявив журналістам, що зосередить увагу на "об’єднанні людей, співробітництві, політичній стабільності та безпеці", якщо він переможе у другому турі.

39-річний Сарек не входить до складу парламентських партій, але є кандидатом від власної лівоцентристської партії. "Я дуже радий цьому результату, що показує, що ми, мери, дуже багато працюємо для людей на місцевому рівні і працюємо старанно", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі президентських виборів у Словенії брали участь дев’ять кандидатів.