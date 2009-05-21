Американські ЗРК Patriot розмістять в Польщі до кінця 2009 р.

До кінця 2009 року на території Польщі буде розміщений підрозділ армії США чисельністю близько ста військовослужбовців, озброєний зенітними ракетними комплексами Patriot, пише 21 травня The Financial Times з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Станіслава Комаровського. Це рішення не залежатиме від планів президента США Барака Обами щодо розміщення в Європі елементів системи ПРО - ракет-перехоплювачів дальнього радіусу дії в Польщі і радарів у Чехії.

Остаточна угода щодо розміщення на території Польщі американського підрозділу буде досягнута в липні 2009 року. Після цього в країні буде розквартировано 100-110 військовослужбовців армії США і 196 ракет Patriot. На початковому етапі американці відвідуватимуть Польщу один раз в квартал, а з 2012 року контингент буде розквартирований поблизу Варшави на постійній основі. При цьому реалізація цих планів здійснюватиметься відповідно до угоди про стратегічне партнерство, яке було підписано США і Польщею в серпні 2008 року.

Плани щодо розміщення американської ППО на території Польщі викликають незадоволення російського керівництва, разом з намірами Вашингтона встановити в Європі елементи протиракетної оборони. За словами Станіслава Комаровського, раніше Варшава була готова співпрацювати з Росією, у тому числі в рамках програм НАТО, партнером якого є Москва. Проте, як зазначив польський урядовець, "торік у нас була Грузія. Незалежна держава була окупована нашим партнером - Росією". У зв`язку з цим Варшава розраховує на допомогу Вашингтона в разі можливої агресії.

Лента.ру