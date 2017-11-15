"Я - людина": колишня Ілона Маска і Джонні Деппа розповіла про стосунки з дівчиною

Голлівудська зірка Ембер Херд, яка минулого року розлучилася з Джонні Деппом, а після цього зустрічалася з мільярдером Ілоном Маском, вперше прокоментувала свою сексуальну орієнтацію.

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Раніше преса неодноразово писала про те, що актриса зустрічалася з дівчатами. Однією з її коханих була, наприклад, актриса Кара Делевінь, відома за фільмами «Загін самогубців», а також «Валеріан і місто тисячі планет", пише "Главком".

«Я ніяк себе не ідентифікую. Я людина. І мені подобаються ті, кому я подобаюся. Траплялося, що я зустрічалася з жінкою, і папараці зробили знімки, коли ми виходили після вечері (ресторану). Ми трималися за руки, і я зрозуміла, що зараз у мене два варіанти: я можу відпустити її руку, а коли мене запитають про це, нагадати, що моє особисте життя стосується тільки мене. Або я можу не відпускати її руку», – говорить Ембер.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Allure, в новому номері якого вона з'являється на обкладинці. Вона зустрічається як з чоловіками, так і з жінками. Проте актриса не поспішає називати себе бісексуалкою.

При цьому вона відзначила, що скандальні визнання можуть перешкодити їй побудувати кар'єру.