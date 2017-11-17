Велика Британія звинувачує Росію у втручанні в референдум по Brexit

Після численних звинувачень на адресу Москви про втручання в президентські вибори 2016 року в США з'являються й перші свідчення її спроб вплинути на референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу, пише Голос Америки.

Дослідники знайшли десятки тисяч акаунтів в соцмережах, агітують за вихід із ЄС або розпалюють політичні й міжрасові конфлікти.

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За два дні перед перемогою прихильників Brexit у червні 2016 року із зареєстрованих у Росії акаунтів у Twitter було опубліковано майже 45 000 постів на цю тему, переважно – проти членства Британії в ЄС. На наступний день після референдуму більшість акаунтів припинили активність.

Дослідження Каліфорнійського університету в Берклі і британського Університету Суонсі показало, що раніше ці акаунти участь у дебатах по Brexit не брали.

На тлі появи нової інформації виборча комісія Великої Британії і комітет законодавців запустили розслідування з цього приводу.

«Росія втручається і намагається підірвати довіру громадськості до політичних інститутів і провідних ЗМІ у західних країнах. Необхідно розглядати поширення фейкових новин із фальшивих акаунтів у Twitter і Facebook в цьому ключі, як реальну загрозу для нашої демократії», – констатує член парламенту Великобританії Даміан Коллінз.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступила проти масштабних дій Росії, які загрожують світовому порядку. Зокрема, Мей, дорікнула Москву у втручанні у вибори різних держав, а також у насадженні фальшивих новин і хакерських атаках на Міністерство оборони Данії і Бундестаг.