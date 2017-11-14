В Нідерландах вважають, що країна стала мішенню російської пропаганди

Росія намагається впливати на процес ухвалення рішень і громадську думку у Нідерландах за допомогою фейкових новин. Про це заявила міністр внутрішніх справ Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до нижньої палати парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на голландський портал NRC.

"Нідерланди - в центрі уваги, зокрема, російських розвідувальних служб", - зазначила вона.

За її словами, російська розвідка у Нідерландах "працює у різних частинах суспільства для збору інформації під фальшивим прапором інтересів Росії".

Оллонгрен зазначила, що для свої цілей Росія використовує різні засоби, в якості прикладу міністр навела спроби впливу і маніпуляцію навколо процессу по МН17.

Вона також згадала існування у Росії фейкового сайту, який створює враження офіційної сторінки уряду Нідерландів. На сайті серед іншого розміщені російські фейки щодо МН17.

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Міністр зазначила, що поширення фейкових новин не новий феномен, однак він набуває все більшого поширення.

"Широке розповсюдження дезінформації може бути простим, анонімним, швидким і дешевим", - заявила вона.

У зв'язку з цим Оллонгрен наголошує на необхідності ухвалення Акту про розвідувальні і безпекові служби, з приводу якого наступного року буде проведений референдум.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії заявили про втручання російських хакерів у каталонську кризу.