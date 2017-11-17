Головний італійський мафіозі помер у тюремній лікарні

Італійські та зарубіжні засоби масової інформації повідомили про смерть чи не найвідомішого з ватажків сицилійської мафії Cosa Nostra - Сальваторе Ріїни, передає kommersant.ru. Йому було 87 років. Останні 24 роки Ріїна провів у в'язниці, відбуваючи 26 довічних тюремних ув'язнень, до яких був засуджений після свого сенсаційного арешту в 1993 році в Палермо.

Читайте такожВ Італії затримали 116 осіб у рамках спецоперації проти босів калабрійської мафіїСаме з арешту Ріїни, відомого ще як М'ясник або Коротун, почався поступовий занепад знаменитого на весь світ клану Корлеоне, прославленого романом «Хрещений батько» і, звичайно, його екранізацією з Марлоном Брандо в головній ролі. А через чотири роки після арешту Ріїни влада могла вже говорити про те, що з кланом покінчено.

Тото Ріїна очолив клан Корлеоне у 1980-х роках і розв'язав війну, в ході якої інші клани були або знищені, або визнали верховенство Корлеоне. Так він став capo di tutti capi - «ватажком всіх ватажків» - сицилійської мафії. Але після двох гучних вбивств, скоєних у 1992 році,- судді Джованні Фальконе і Паоло Борселліно - на Ріїну і його помічників почалося справжнє полювання.

Адвокати Сальваторе Ріїни кілька разів подавали клопотання про звільнення колишнього capo di tutti capi у зв'язку з погіршенням його здоров'я і похилим віком. У якийсь момент на бік Ріїни встав навіть верховний суд країни, тим не менш, Сальваторе Ріїна залишався в одиночному ув'язненні у в'язниці Парми. Деякий час тому Ріїна переніс дві операції і після цьогобув введений в стан штучної коми. У четвер, за день до смерті і в день народження, як повідомляється, родичам Сальваторебуло дозволено відвідати його у в'язниці.