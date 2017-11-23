У США помер легендарний джазовий співак Джон Хендрікс
15:05, 23 листопада 2017Світ
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Виконавцю було 96 років, він помер у лікарні Манхеттена.
Причина смерті співака невідома / bluenotejazzfestival.com
Джазовий співак Джон Хендрікс помер у Нью-Йорку. Про це повідомляє The New York Times.
Виконавцю було 96 років. Він помер у лікарні Манхеттена - про це повідомила його дочка.
Виконавець був відомий за тріо Lambert, Hendricks & Ross, що існувало наприкінці 1950-х - початку 1960-х років. Він вважається піонером популярного джазу.
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В музиці співак часто вдавався до вокальних імпровізацій, багато його композиції взагалі не містили слів. Критики також виділяли Хендрікса за швидкість, з якою він виконував свої імпровізації.
Раніше помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський.
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