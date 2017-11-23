Помер легендарний Петруха з "Білого сонця пустелі"

У Санкт-Петербурзі помер актор Микола Годовіков, відомий за роллю Петрухи у фільмі «Біле сонце пустелі». Про це повідомляє «Комсомольская правда в Санкт-Петербурзі».

Артистові було 67 років. Він страждав від онкологічного захворювання. Тіло Годовікова виявив його тесть.

«Я подзвонив Колі, трубку взяв його тесть, сказав що Микола Львович помер у себе в квартирі, зараз чекаємо поліцію і швидку», - розповів близький друг Годовікова.

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Микола Годовіков відомий за фільмами «Республіка ШКІД», «Женя, Женечка і "катюша"» і «Без мундира». Він також взяв участь у проектах «Таємниці слідства», «Агент національної безпеки», «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів».

У 2000 році Годовіков після довгої перерви знову знявся в кіно в серіалі «Агент національної безпеки» (серія «Снігова людина»). А двома роками пізніше зіграв диспетчера в бойовику «Російський спецназ».

Останнім часом актор працював у пітерському "Метрострої", а також грав у театрі "На Софійській".

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