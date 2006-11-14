У Канаді викладачам дозволили курити марихуану в університеті

Викладачі двох канадських університетів отримали право курити марихуану в стінах учбових закладів, повідомив у понеділок сайт телеканалу CNN.

Підставою для дозволу стали медичні показання. Посилаючись на рекомендації лікарів, професори домоглися від роботодавців дозволу на паління.

Для реалізації цього права викладачам університетів Торонто і Йорку відведено окремі вентильовані кімнати.

Обидва курці стверджують, що без куріння конопель вони не в змозі підтримувати свою працездатність на належному рівні.

Університетські викладачі увійшли до числа півтора тисяч канадців, які, згідно закону, прийнятому в 2001 році, дістали законну можливість курити марихуану за медичними показаннями. Для забезпечення їх потреб уряд Канади вирощує коноплі на спеціальній плантації, розташованій на покинутій соляній шахті. Готовий для вживання наркотик продається легальним споживачам за ціною 4 долари 40 центів за грам.

Лента.ру