У Москві госпіталізували зірку "Іронії долі" та "Службового роману"

У Москві госпіталізований Андрій Мягков, відомий актор, головний герой фільму "Іронія долі".

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Артист поскаржився на сильні болі в голові, через що було прийнято рішення на деякий час покласти його в стаціонар, передає телеграм-канал Mash.

Сам Мягков підтвердив інформацію про свою госпіталізацію.

Нагадаємо, що актор знявся в таких відомих картинах, як "Іронія долі" і "Службовий роман".

Як повідомляв УНІАН, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували до відділення реанімації.