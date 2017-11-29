У Москві госпіталізували зірку "Іронії долі" та "Службового роману"
12:01, 29 листопада 2017Світ
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Мягков спочатку скаржився на сильні головні болі.
Мягков знявся у "Службовому романі" / фото kino-teatr.ru
У Москві госпіталізований Андрій Мягков, відомий актор, головний герой фільму "Іронія долі".
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Артист поскаржився на сильні болі в голові, через що було прийнято рішення на деякий час покласти його в стаціонар, передає телеграм-канал Mash.
Сам Мягков підтвердив інформацію про свою госпіталізацію.
Нагадаємо, що актор знявся в таких відомих картинах, як "Іронія долі" і "Службовий роман".
Як повідомляв УНІАН, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували до відділення реанімації.
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