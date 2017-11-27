У актора Олега Табакова діагностували зараження крові, його стан вкрай важкий
21:18, 27 листопада 2017Світ
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Причина зараження поки не ясна. Медики проводять обстеження і з'ясовують точну причину захворювання артиста.
Артист підтвердив журналістам госпіталізацію / Фото Театру-студії Олега Табакова
Стан актора Олега Табакова, який потрапив у реанімацію, оцінюється як вкрай важкий. Медики діагностували у артиста сепсис - зараження крові. Про це повідомляє РЕН ТВ.
За попередніми даними, причина зараження поки не ясна. Медики проводять обстеження і з'ясовують точну причину захворювання артиста.
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Сам артист підтвердив журналістам госпіталізацію. «Я хворий», - сказав він і поклав трубку.
Як повідомляв УНІАН, народного артиста СРСР Олега Табакова госпіталізували у відділення реанімації.
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