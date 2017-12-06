У Генштабі Росії заявили про повне звільнення Сирії від ІДІЛ

Начальник Генштабу Росії і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов заявив, що Сирія повністю звільнена від ІД. Про це повідомляє "ТАСС".

"Всі бандформування ІДІЛ на території Сирії знищені, а сама територія звільнена", - заявив Герасимов.

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"Сьогодні наступаючі підрозділи бригадного генерала Сухела і 5-го добровольчого штурмового корпусу розгромили залишалися незаконні збройні сили [в провінції Дейр-ез-Зор] і, звільнивши населені пункти Салихия, Ель-Хрейта, Ель-Катья і Мусалаха, з'єдналися з урядовими військами, які наступали з півдня. Таким чином, на сьогоднішній день території, підконтрольній ИГИЛ, на території Сирії не існує", - підсумував начальник Генштабу РФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада армія Іраку почала операцію по звільненню останніх територій від "Ісламської держави".