На 88 році життя помер радянсько-російський актор Леонід Бронєвой.

Він помер о 7:30 ранку 9 грудня, повідомляє Новое время з посиланням на заяву директора театру Ленком Марка Варшавера.

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Актор помер у лікарні після важкої хвороби.

Бронєвой очолював театр Ленком і виступав там на сцені.

Указом президента України від 2013 року нагороджений званням народний артист України. Його мати родом з України і похована на Байковому кладовищі. Сестра його матері, Олена Ландау, була солісткою Львівської опери.

Відомий в тому числі за роллю Мюллера в "Сімнадцяти миттєвостях весни".

У березні 2014 року підтримав анексію Криму і агресивну політику Путіна щодо України.