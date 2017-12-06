Найнудніші фільми усіх часів: ЗМІ склали список

У Великобританії провели опитування, учасники якого назвали самі нудні фільми усіх часів, повідомляє NME.

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Рейтинг склали провідні кінокритики, потім за ним відбулося голосування респондентів. Перше місце посіла стрічка «П'ятдесят відтінків сірого» (2015), яка набрала 34%. На другій сходинці – «Відьма з Блер: Курсова з того світу» (1999), за яку віддали голоси 29% британців, на третій — «Зоряні війни: Епізод 1 – Прихована загроза» (1999), отримала 26%.

Далі йдуть «Горбата гора», «Трансформери», «Листоноша», «Артист», «Австралія», «Ванільне небо» і «Сім років у Тибеті».