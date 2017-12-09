Amnesty International з нагоди Дня прав людини закликала посилити захист активістів-правозахисників

22:58, 09 грудня 2017
Світ
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Особливу тривогу у правозахисників викликають випадки перевищення влади, часто призводять до смертельного результату.

Ілюстрація REUTERS

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International із нагоди Дня прав людини закликала посилити захист активістів-правозахисників.

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Про це йдеться в заяві організації, поширеній сьогодні, в зв'язку з міжнародним Днем прав людини, який відзначається завтра, 10 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

Amnesty International застерігає, що "історичне досягнення" - дотримання прав людини - перебуває під постійною загрозою.

Особливе занепокоєння у правозахисників викликають випадки перевищення влади, що часто призводять до смертельних наслідків. Так, у 2016 році в світі було вбито понад 280 осіб за те, що вони боролися за свої права та права інших людей.

10 грудня 1948 року прийнято Загальну декларацію прав людини.

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Теги: #Amnesty International#права людини у Криму