ЄС не вважає війну в Сирії завершеною

У Брюсселі вважають, що військовий конфлікт в Сирії завершений. Про це в понеділок, 11 грудня, заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. "Ми дуже добре знаємо, що бої в Сирії тривають, а мирні жителі страждають від нападів", - сказала Могеріні. За її словами, немає жодних "справжніх приводів" погодитися з тим, що сирійська війна підійшла до кінця, а ситуація може найближчим часом нормалізуватися, передає кореспондент DW.

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Євросоюз бачить єдиний шлях для мирного процесу в Сирії: переговори в Женеві, які проходять під патронажем ООН, додала Могеріні. Тільки ООН може гарантувати "надійні рамки для політичного рішення" сирійського питання. Тільки після досягнення домовленостей у Женеві Євросоюз готовий надати обіцяні кошти на відновлення Сирії, підкреслила верховний представник ЄС.

Зараз дипломати шукають можливість для надання нового імпульсу мирних переговорів у Женеві під егідою ООН. Паралельно з цим процесом з початку 2017 року ведуться переговори щодо Сирії між представниками РФ, Ірану і Туреччини в Астані.

Раніше, в четвер, 7 грудня, міністерство оборони РФ оголосив про повну перемогу в Сирії над терористами з угрупування "Ісламська держава", в результаті чого вся країна "повністю звільнена". Російський президент Володимир Путін у понеділок, 11 грудня, оголосив про виведення більшої частини військ з Сирії, де вони перебували з осені 2015 року, підтримуючи урядові загони Башара Асада.