Учасники саміту Організації ісламської співпраці визнали Східний Єрусалим столицею Палестини

Учасники позачергового саміту Організації ісламського співробітництва (ОІВ), який сьогодні проходив у Стамбулі, визнали Східний Єрусалим столицею Палестини.

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Як передає DW, проект резолюції саміту проголошує «Східний Єрусалим столицею Палестинської держави і закликає всі країни визнати державу Палестину зі Східним Єрусалимом як його окупованою столицею».

У документі також зазначено, що лідери мусульманських країн розглядають рішення Вашингтона в односторонньому порядку визнати Єрусалим столицею Ізраїлю як знак того, що США припиняють відігравати роль посередника у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту.

Саміт ОІВ було скликано президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, щоб виробити спільну відповідь на це спірне рішення глави Білого дому Дональда Трампа. Виступаючи на відкритті зустрічі, Ердоган звинуватив американського президента в розпалюванні конфлікту на Близькому Сході і закликав інші країни визнати Єрусалим столицею Палестини.

«Я закликаю держави, які захищають міжнародне право, визнати окупований Єрусалим столицею Палестини», - заявив турецький лідер.

Він назвав Єрусалим «червоною лінією для всіх мусульман», а Ізраїль - «терористичною державою». За словами Ердогана, мусульманські країни ніколи не відмовляться від «вимоги визнати суверенну і незалежну Палестину зі столицею в Єрусалимі».

З аналогічною заявою виступив і президент Палестинської національної автономії Махмуд Аббас. Він наголосив, що «Єрусалим є і навічно залишиться столицею Палестини», в іншому випадку в регіоні не буде «ні миру, ні стабільності». Аббас звинуватив Дональда Трампа в тому, що той віддав Єрусалим «як подарунок сіоністському руху», нібито це «американське місто». Палестинський лідер вважає, що після рішення Трампа визнати Єрусалим ізраїльською столицею Вашингтон більше не може брати участі в процесі врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.:

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Трамп оголосив, що США в односторонньому порядку визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Він також пообіцяв перенести туди посольство США з Тель-Авіва.

Це рішення викликало різкий осуд світової громадськості і спровокувало хвилю заворушень в Єрусалимі і на палестинських автономних територіях. Під час сутичок демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинули дві людини, понад 700 дістали поранення.