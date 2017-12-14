На території університету в Пенсільванії сталася стрілянина, є загиблі
За попередніми даними, мова, імовірно, йде про побутовий мотив злочину.
Дві людини загинули в результаті стрілянини на території університету штату Пенсільванія.
Як повідомляє CBS із посиланням на співробітників поліції, чоловік відкрив стрілянину в студентському містечку університету штату Пенсільванія в окрузі Бівер.
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За попередніми даними, мова, ймовірно, йде про побутовий мотив злочину.
Загиблі – чоловік і дружина, які живуть окремо. В поліції вважають, що нападник підкараулив свою дружину біля автомобіля і вбив її.
Після цього чоловік скоїв самогубство, застреливши себе на тому ж місці.
Місцева поліція повідомила, що загрози в даний час немає, проте керівництво кампуса рекомендує по можливості не з'являтися на вулиці.
Загибла жінка, за попередніми даними, була співробітницею університету.