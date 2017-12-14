На території університету в Пенсільванії сталася стрілянина, є загиблі

00:01, 14 грудня 2017
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За попередніми даними, мова, імовірно, йде про побутовий мотив злочину.

На території університету в США сталася стрілянина / фото flickr.com/photos/callmewhatever

Дві людини загинули в результаті стрілянини на території університету штату Пенсільванія.

Як повідомляє CBS із посиланням на співробітників поліції, чоловік відкрив стрілянину в студентському містечку університету штату Пенсільванія в окрузі Бівер.

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За попередніми даними, мова, ймовірно, йде про побутовий мотив злочину.

Загиблі – чоловік і дружина, які живуть окремо. В поліції вважають, що нападник підкараулив свою дружину біля автомобіля і вбив її.

Після цього чоловік скоїв самогубство, застреливши себе на тому ж місці.

Місцева поліція повідомила, що загрози в даний час немає, проте керівництво кампуса рекомендує по можливості не з'являтися на вулиці.

Загибла жінка, за попередніми даними, була співробітницею університету.

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Теги: #стрілянина в США#убивство в США