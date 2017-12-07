В американській школі сталася стрілянина: загинуло троє людей

В результаті стрілянини у школі в американському штаті Нью-Мексико загинули три людини. Про це повідомляє агентство АР з посиланням на місцеву владу.

За словами шерифа округу Сан-Хуан, стрілок також мертвий. Однак він не уточнив, чи входить він у число цих трьох.

Місцева влада заявляє, що з будівлі школи всіх евакуювали. Учнів доставили до батьків. Поліція розслідує інцидент.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в єгипетській мечеті загинули 235 осіб.