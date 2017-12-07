В американській школі сталася стрілянина: загинуло троє людей
20:15, 07 грудня 2017Світ
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З будівлі школи всіх евакуювали. Поліція розслідує інцидент.
Учнів евакуювали і доставили до батьків / srb news
В результаті стрілянини у школі в американському штаті Нью-Мексико загинули три людини. Про це повідомляє агентство АР з посиланням на місцеву владу.
За словами шерифа округу Сан-Хуан, стрілок також мертвий. Однак він не уточнив, чи входить він у число цих трьох.
Місцева влада заявляє, що з будівлі школи всіх евакуювали. Учнів доставили до батьків. Поліція розслідує інцидент.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в єгипетській мечеті загинули 235 осіб.
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