В Маастрихті внаслідок нападу з ножем вбили двох людей

У нідерландському місті Маастрихт внаслідок нападу невідомого з ножем дві людини загинули, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

У поліції розповіли, що два напади сталися в кількох сотнях метрів один від одного.

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Інцидент трапився у житловому районі на півночі Маастрихта, який розташований поруч із кордоном із Бельгією та Німеччиною.

Голландське видання De Telegraaf повідомляє, що напад стався неподалік від мечеті, куди наразі також стягнута поліція. Мотиви нападника наразі невідомі.

Зазначається, що в мечеті заарештували двох людей, один з яких був у крові і мав закривавлений ніж.