Генпрокуратура РФ реабілітувала членів царської сім'ї Романових

Генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про реабілітацію членів царської сім`ї Романових, що зазнали репресій в 1917-1918 роках.

Як передає ІТАР-ТАРС, офіційний представник Генпрокуратури Росії Марина ГРИДНЄВА повідомила, що "на підставі закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій" Генеральною прокуратурою РФ ухвалено рішення реабілітувати: Романова Михайла Олександровича, Романову Єлизавету Федорівну, Романова Сергія Михайловича, Романова Іоанна Костянтиновича, Романова Костянтина Костянтиновича, Романова Ігоря Костянтиновича".

За словами представника Генеральної прокуратури, аналіз обставин, підтверджений документально архівними матеріалами, "дозволяє зробити висновок про те, що всі ці особи піддалися репресії у вигляді арешту, висилки і знаходження під наглядом органів НК без пред`явлення звинувачення у скоєнні конкретного злочину за класовими і соціальними ознаками".