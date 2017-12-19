Звинувачена у кібер-шпигунстві "Лабораторія Касперського" подала позов на адміністрацію Трампа

Російська компанія «Лабораторія Касперського», яка займається кібернетичною безпекою подала позов до суду на адміністрацію Президента США Дональда трампа.

Причиною стала заборона Трампом програмного забеспечення компанії в урядових та військових установах США, повідомляє Радіо Свобода.

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Таке розпорядження з’явилося через підозру компанії у співпраці з російськими спецслужбами. Проте компанія неодноразово заперечувала свої зв’язки з будь-яким урядом і звинувачення у кібер-шпигунстві.

Як зазначає видання, засновник компанії Евген Касперський звернувся з відкритим листом до Міністерства внутрішньої безпеки США, в якому зазначив, що таке рішення завдало шкоди репутації "Лабораторії Касперського", а заборона «ґрунтується на непідтверджених повідомленнях у ЗМІ, чутках і безпідставних звинуваченнях на адресу компанії».

Компанія подала позов до суду з проханням скасувати заборону та стверджує що програмне забезпечення фірми не несе ніякої шкоди урядовим установам США.

Нагадаємо, у жовтні у ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що Ізраїльські розвідники виявили використання хакерами російського уряду антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" для викрадення даних.