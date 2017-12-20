Роковини теракту у Берліні: Меркель розповіла про "безжальну розмову" з родичами загиблих

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що Німеччині слід покращити протидію тероризму.

Про це вона заявила у вівторок, 19 грудня, в день роковин нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, після відкриття меморіалу жертвам теракту, повідомляє інформаційна агенція Reuters, передає DW.com.

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У своїй промові Меркель визнала, що державі "дещо не вдалося". Також канцлерка ФРН повідомила, що нещодавно мала розмову як з самими постраждалими від нападу, так і родичами загиблих унаслідок теракту. За її словами, це була "безжальна розмова", під час якої серед іншого згадувалися й "слабкі сторони", які продемонструвала німецька держава унаслідок трагедії, передає інформагенція dpa. Керівниця німецького уряду так само пообіцяла робити в майбутньому те, що не вдалося, краще.

Як повідомлялося, 19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку у натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.

За кілька місяців до цих трагічних подій німецькі органи розглядали Амрі як потенційно небезпечну особу. Його навіть заарештовували, але потім відпустили. Крім того, німецьким правоохоронцям та відповідним відомствам закидають багато недоглядів та прорахунків під час спостереження за Амрі.