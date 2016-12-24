У Берліні поліція ідентифікувала всіх жертв теракту біля різдвяного ярмарку

Комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту, про що повідомила на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Читайте такожРодина загиблого в Берліні українця отримає 10 тисяч євро компенсації від німецького уряду

"Комісія BKA з ідентифікації завершила упізнання 12 осіб, які загинули на площі Брайтшайдплац. Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними", - йдеться в повідомленні.

#IDKO des #BKA hat Identifizierung der 12 Todesopfer vom #Breitscheidplatz beendet.Wir gedenken der Opfer und trauern mit deren Angehörigen. — Bundeskriminalamt (@bka) 23 декабря 2016 г.

Повідомляється, що серед загиблих-вісім громадян ФРН, громадянки Італії, Ізраїлю, громадяни Чехії та України.

Нагадаємо, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.