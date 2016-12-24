У Берліні поліція ідентифікувала всіх жертв теракту біля різдвяного ярмарку

19:00, 24 грудня 2016
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У Німеччині ідентифікували всіх жертв нападу терориста у центрі Берліна. 

Місце теракту в Берліні / REUTERS

Комісія кримінальної поліції Німеччини завершила ідентифікацію всіх 12 жертв теракту, про що повідомила на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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"Комісія BKA з ідентифікації завершила упізнання 12 осіб, які загинули на площі Брайтшайдплац. Ми шануємо пам'ять загиблих і сумуємо разом з рідними", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед загиблих-вісім громадян ФРН, громадянки Італії, Ізраїлю, громадяни Чехії та України.

Нагадаємо, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. 

Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.

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Теги: #Німеччина#теракт#Берлін