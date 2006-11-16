Ізраїль відвернув великий теракт в Єрусалимі

Ізраїльські силові структури відвернули великий теракт, затримавши в центрі Єрусалима палестинського бойовика з "поясом смертника", повідомили РІА Новости в армійській прес-службі.

Палестинець, затриманий під час перевірки документів, вивів військових і контррозвідку на решту чотирьох членів підпільного осередку, який був сформований на Західному березі річки Йордан за завданням угрупування Комітети народного опору.

Один з членів групи був співробітником палестинських спецслужб. У нього був знайдений другий пояс з вибухівкою, який він ховав в штаб-квартирі Служби превентивної безпеки ПНА в місті Рамалла, сказала співброзмовниця агентства.

Вибухівка, з якої були виготовлені обидва пояси, була доставлена на Західний берег з сектора Газа. Військові відзначають її велику кількість і високу якість.

РІА "Новости"