Наїзд у натовп людей в Москві: водій автобуса заявив про відмову гальм

Водій автобуса, який в'їхав у натовп пішоходів у Москві біля станції метро «Слов'янський бульвар», заявив слідчим про відмову гальмівної системи. Про це повідомили в управлінні Слідчого комітету РФ.

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«Зі слів водія, автобус, перебуваючи на зупинці, раптово почав самостійно рух. При цьому, незважаючи на його спроби зупинити автобус, гальмівна система не спрацювала і автобус продовжив рух», - йдеться в повідомленні СК.

Раніше повідомлялося, що за фактом наїзду автобуса на людей у Москві порушено справу.

25 грудня автобус біля станції «Слов'янський бульвар» в'їхав у підземний перехід. В результаті аварії загинули щонайменше 4 людини..