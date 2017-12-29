Глава Пентагону пообіцяв чинити "підвищений тиск" на КНДР
20:18, 29 грудня 2017Світ
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За його словами, «надання тиску в рамках фізичних операцій буде визначатися урядами, які усвідомлюють».
Джеймс Меттіс / REUTERS
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що, на його думку, світ буде надавати «підвищений тиск» на Північну Корею в найближчі місяці. Про це повідомляє Fox News.
«Я думаю, що ви побачите підвищений тиск», — сказав Меттіс.
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За його словами, «надання тиску в рамках фізичних операцій буде визначатися урядами, які усвідомлюють».
Раніше Меттіс не розгледів загрозу для США від балістичних ракет КНДР.
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