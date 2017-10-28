Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс попередив Північну Корею, що будь-яка її атака на США або союзників отримає ефективну військову відповідь.

Про це він заявив після щорічних безпекових консультацій з урядом Південної Кореї під час візиту в Сеул в суботу, 28 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

"Не робіть помилку - будь-який напад на США або на наших союзників буде відбито. І будь-яке застосування ядерної зброї буде пов'язане з масованою та ефективною військовою відповіддю", - сказав міністр оборони США.

Він також додав, що не уявляє умов, за яких Сполучені Штати можуть визнати "ядерну Північну Корею".

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Міністр оборони Південної Кореї Сонг Янг Му сказав, що сторони узгодили заходи з посилення захисту своїх країн, але не надав подробиць.

У вересні відносини Північної Кореї та США значно загострилися після випробування КНДР водневої бомби.

Лідери США та Північної Кореї обмінялися погрозами та образами. Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" та висловив упевненість, що її лідер "довго не протягне". Кім Чен Ин пообіцяв "приборкати вогнем схибленого дідуся", маючи на увазі президента США.

Нещодавно Рада безпеки ООН та Європейський Союз посилили санкції проти Пхеньяна. Ідеться, зокрема, про обмеження експорту нафти та газу, а також інвестицій та грошових переказів до цієї країни. Проте Північна Корея продовжує здійснювати випробування балістичних ракет.