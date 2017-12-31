У французьких Альпах через негоду застрягли 4 тисячі осіб, є загиблий

Близько чотирьох тисяч осіб застрягли через негоду у французьких Альпах.

Про це пише видання The Local.

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Так, у неділю, 31 грудня, місцева влада повідомили про 3,5 тисячі автомобілістів, які провели ніч у тимчасових притулках після того, як по дорогах стало неможливо проїхати через снігу.

Ще близько 500 туристів, що приземлилися в аеропорту міста Шамбері, були змушені скористатися притулками через сильні снігопади.

Крім того, повідомляється про одну жертву в результаті негоди. 22-річного лижника накрила лавина під час катання в горах у суботу, 30 грудня.