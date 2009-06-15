Польща кличе китайців будувати дороги до Євро-2012

Уряд Польщі планує заохотити китайських інвесторів брати участь в тендерах на будівництво дорожньої інфраструктури в країні, а також в приватизації польських підприємств.

Як пише газета Dziennik, відповідні переговори проведе делегація міністерства інфраструктури у Китаї.

Серед проектів, які пропонує польська сторона, будівництво автомобільних та залізничних доріг, які споруджуються в тому числі в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Міністерство інфраструктури розраховує, що китайські підприємці зможуть запропонувати дешевші послуги за будівництво доріг, які фінансуються з польського бюджету, а також з коштів допомоги Європейського Союзу.

Крім цього, польська сторона планує запропонувати купити державну компанію PKP Cargo, яка займається вантажними залізничними перевезеннями.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет УЄФА в травні затвердив 4 польських міста та Київ, як організаторів Євро 2012.

При цьому, українська столиця для того, аби приймати фінальний матч чемпіонату повинна усунути недоліки в підготовці, на які вказала УЄФА.

До грудня цього року 3 інші українські міста, в яких мають пройти матчі Євро-2012, повинні виправити недоліки з підготовкою або остаточно втратять статус міст-організаторів чемпіонату.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організувати Євро-2012 в квітні 2007 року.