Закінчення епохи: Playboy закриє друковану версію журналу

Видавці Playboy можуть відмовитися від випуску друкованої версії чоловічого журналу, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). «Раніше ми могли б виправдати збитки...але я не впевнений, що друк - кращий спосіб донести контент до наших майбутніх споживачів»,- заявив керівник Playboy Enterprises Бен Кін.

Читайте такожЗМІ назвали причину смерті засновника Playboy За його словами, керівництво має намір зосередитися на бренді Playboy, який «набагато ширший, ніж невелике друковане видання».

За інформацією WSJ, керівництво Playboy Enterprises веде переговори про купівлю 35% акцій у спадкоємців засновника Playboy Х'ю Хефнера, який помер у вересні 2017 року.

Як повідомляють джерела видання, компанія для здійснення угоди може направити близько $100 млн. Газета зазначає, що раніше між Х'ю Хефнером і Rizvi Traverse, яка володіє контрольним пакетом акцій Playboy Enterprises, була домовленість про те, що друкована версія Playboy не припинить виходити за життя засновника журналу.

Як повідомляв УНІАН, засновник еротичного журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у США у віці 91 року. Він помер у своєму будинку від природних причин.