У Фінляндії пілота вбило дверима літака

У Фінляндії розпочато розслідування загибелі пілота, якого при підготовці до вильоту вбило ударом зовнішньої двері літака.

Як повідомляє Yle, приватний 20-місний літак Gulfstream G150 іноземної компанії мав вилетіти з аеропорту Кіттіля на півночі країни близько 16.00 за місцевим часом. Інцидент стався, коли екіпаж готував літак до вильоту.

Капітан, громадянин іншої держави, йшов на борт. Раптово його вдарило зовнішніми дверима кабіни літака, в результаті чого він загинув на місці, незважаючи на спроби його реанімувати. Як уточнили в поліції, пасажирів в цей момент на борту не було.

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"Невеликий 20-місний літак готувався до зльоту, і капітан заходив в кабіну. Вхідні двері вдарили по ньому таким чином, що він помер на місці", - йдеться в повідомленні поліції, передає fontanka.fi.

Видання зазначає, що загиблим є 50-річний громадянин Німеччини, а літак належить австрійській компанії, але знаходиться в лізингу в Києві.

"Випущений в 2012 році бізнес-джет Gulfstream G150 належить австрійській компанії Skyline Aviation, але зареєстрований він у Києві. Skyline Aviation здала літак в Україну в лізинг. Повітряне судно привезло пасажирів з Москви, планувалося, що наступним пунктом призначення стане Єкатеринбург", - пише fontanka.fi.