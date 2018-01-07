У Австрії внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників
00:28, 07 січня 2018Світ
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Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина.
Ще одному лижнику вдалося врятуватися / zak.depo
Рятувальники в суботу знайшли тіло другого з лижників, яких накрило лавиною в Австрії днем раніше.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle.
Двоє мешканців Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс у західному Тіролі, коли на них зійшла лавина.
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Тіло одного з лижників було знайдене в п’ятницю під двометровим шаром снігом. Другого чоловіка знайшли лише в суботу.
"Медики підтвердили, що він загинув" - повідомили в поліції.
Ще одному лижнику вдалося врятуватися. Він і викликав службу порятунку. Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 70 осіб.
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