США застерігають від "зайвої люб'язності" на адресу КНДР

У США привітали зближення Південної Кореї і КНДР, однак застерегли від зайвої люб'язності стосовно Пхеньяну. Як заявила у вівторок, 9 січня, представник Держдепартаменту Хізер Науерт, необхідно простежити, щоб участь північнокорейських спортсменів в Олімпіаді в Пхенчхані в лютому 2018 року не супроводжувалася порушенням накладених Радою Безпеки ООН санкцій, повідомляє DW.

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Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні також позитивно оцінила переговори Сеула і Пхеньяна. Могеріні назвала їх "обнадійливим сигналом" і "кроком до поліпшення відносин між двома країнами". Євросоюз буде працювати над тим, щоб КНДР повністю відмовилася від своєї ядерної програми, додала Могеріні.

У рамках двосторонніх переговорів, проведених у ніч на вівторок, представники КНДР і Південної Кореї погодили план з військової деескалації. Це був перший прямий діалог між двома країнами за останні два роки. При цьому представники КНДР відмовилися обговорювати ядерну програму своєї країни.