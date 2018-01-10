Вже ніде показати свій "мачизм": російський політолог розповів про проблему Путіна перед виборами

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну ніде продемонструвати свій "мачизм", у нього було три сплески популярності, пов'язаних з чеченською, грузинською та українською війнами.

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У лідера країни перед президентськими виборами є проблема — "він би хотів в черговий раз здійснити подвиг, але ніде, тому що з усіх сторін вже готові його зустріти", розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, повідомляє Главред.

"На жаль для Путіна, йому просто ніде продемонструвати цей свій "мачизм". У нього було три сплески популярності, пов'язаних з трьома війнами: чеченською, грузинською та українською. Зараз йому більше ніде воювати, тому що його скрізь чекають", — зазначив співрозмовник.

За словами експерта, глава Росії "воює успішно тільки в тому випадку, якщо його не чекають". "Що в Грузії до цього були не готові, що в Криму... З Сирії він спробував вивести війська. Не знаю, чи вдасться йому це. Повністю — напевно, ні", — додав аналітик.

"Але починати нову "мачистскую" кампанію просто немає ресурсів. Тому у Володимира Володимировича перед виборами 18 березня є проблема: він би хотів в черговий раз здійснити подвиг, але ніде, тому що з усіх сторін вже готові його зустріти, причому зустріти зі зброєю", — підкреслив Орєшкін.

"Відповідно, якщо йому вдасться здійснювати подвиги, то лише всередині Росії. А тут вже начебто все вчинене — всіх, кого можна, вже посадили, і радості це не викликає", — додав політолог.