Експерт розповів про казки, якими живуть Кремль і вся Росія

Про це в інтерв'ю ОNLINЕ.UA розповів російський політолог і політичний географ Дмитро Орєшкін.

"Геополітика кінця XIX-початку ХХ століття зараз неактуальна. Тоді домінувала геополітика площ, а в XXI столітті їй на зміну прийшла геополітика потоків: інформаційних, фінансових, сировинних, міграційних та інших. Тепер не потрібно контролювати площу, щоб її використовувати. Це в XIX столітті була боротьба за ринки збуту й природні багатства. Тоді політичний контроль над територіями конвертувався в економічний контроль. Сьогодні політичний контроль над територією вже неактуальний", — сказав політолог.

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Як підтвердження своїх слів він навів простий приклад. "Наприклад, нафтові або газові потоки не потрапляють під політичний контроль, а інтереси глобального ринку. Хто платить — туди й продають. Неважливо, що Туркменістан контролює газ на своїй території. Важливо, куди і через кого він може його продавати. Відповідно, він має газопроводи в Китай і хоче побудувати газопровід через Каспійське море до Європи (сьогодні також будується газопровід ТАПІ, по якому планується постачати туркменський газ в Афганістан, Пакистан та Індію, — Ред.). Тому завойовувати Туркменістан або Узбекистан немає сенсу", — пояснив експерт.

Орєшкін наголосив, що казками про необхідність тотального контролю над сировиною та ринками збуту росіян "годують" досьогодні. "Ідея "Хартленду" (згідно з якою важливу історичну роль відіграє контроль над масивною північно-східною частиною Євразії, — Ред.), яка була містичною ще при створенні, — просто казка. На жаль, керівництво РФ і більшість громадян живуть такими казками. Тому росіянам розповідають, що США захопили Лівію і повалили режим Каддафі, щоб контролювати лівійську нафту", — сказав російський політолог.

Раніше Орєшкін заявляв, що у російського керівництва з кожним днем все більше обмежуються можливості. Зокрема, непідйомними для Росії стають Донбас і анексований Крим.