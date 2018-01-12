Пробив нове дно: у світі обурені словами Трампа про "мігрантів з брудних дір"

Представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що заяви президента США Дональда Трампа про країни, з яких приїжджають мігранти, якщо такі дійсно були, є «расистськими», передає Reuters. Президент, за повідомленнями джерел чотирьох ЗМІ, назвав мігрантів «людьми, що приїжджають з брудних дір» («shithole»), передає РБК.

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«Мені не приходить на розум будь-яке інше слово, крім расизму. Не можна називати окремі країни і цілі континенти дірками, чиїм не белокожему населенню, отже, не ради [в США]», — заявив Колвілл. Він підкреслив, що слова, приписувані президентові США, є «шокуючими і ганебними» для людини, що обіймає таку посаду.

Трампа розкритикували і в інших країнах. Наприклад, колишній прем'єр Гаїті Лоран Ламот написав у Twitter, що президент США «пробив нове дно». На його думку, слова Трампа демонструють «небачену в новітній історії США відсутність поваги з боку президента».

Вісенте Фокс Кесада, який обіймав посаду президента Мексики в 2000-2006 роках, звернувся до Трампа і сказав: «Наймерзеннішою дірою в світі є твій рот».

Політик з Кенії Боніфас Мвангі написав у Twitter: «Не піддається логіці те, що Америка обрала собі президентом нарциса, расиста і прихильника ідеї переваги білої раси».

CNN, The Washington Post, CBS і Reuters повідомили, що слова про мігрантів Трамп виголосив на нараді з членами своєї адміністрації, яке пройшло у вівторок, 9 січня. За даними ЗМІ, президент запитав у присутніх, чому США приймають людей, що приїжджають з «брудних дір». «Ми повинні прагнути до того, щоб до нас приїжджали з таких країн, як Норвегія», — сказав він.

Представник Білого дому Раджив Шах у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про словах Трампа сказав: «Деякі політики у Вашингтоні воліли відстоювати інтереси інших країн, але президент Трамп завжди буде боротися за американський народ». Він додав, що президент «бореться за остаточні рішення проблем, рішення, які зроблять нашу країну сильнішою завдяки тому, що ми будемо приймати тих, хто може внести вклад в наше суспільство, сприяти зростанню економіки і асимілюватися в наш великий народ».

Агентство Reuters також звертає увагу на повідомлення, що з'явилося в Twitter президента після виходу матеріалів про нібито сказані слова, хоча з тексту твіту не випливає, що президент коментує саме ці публікації. «У демпартії, мабуть, налаштовані на те, щоб через південну межу у нашу країну йшли потоки людей і наркотиків, наражаючи на небезпеку життя тисячі громадян», — написав Трамп, підкресливши, що як президент США зобов'язаний захищати життя американців. Він також нагадав про свою передвиборну обіцянку побудувати стіну на кордоні з Мексикою.