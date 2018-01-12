Трамп пояснив свої слова про "мігрантів з брудних дір"

Американський президент Дональд Трам погодився, що слова, які він використав на зустрічі щодо міграційної політики США (DACA), були жорсткими, але він не називав країни "брудними дірами".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. При цьому він зазначив, що насправді жорсткими були не його слова, а пропозиція щодо прийому мігрантів з бідних країн.

"Мова, яку я використав на нараді DACA, була жорсткою, але то не були слова, які я використовував. Що було насправді жорстким, так це дивна пропозиція — великий крок назад для DACA" - написав Трамп.

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Він також заявив, що він не казав нічого поганого про гаїтян, як повідомлялося раніше у ЗМІ.

"Ніколи не казав нічого ганебного про гаїтян, крім того, що Гаїті - це, очевидно, дуже бідна та неспокійна країна. Ніколи не говорив "прибери їх". У мене чудові стосунки з гаїтянами. Напевно, слід записувати майбутні зустрічі - на жаль, не довіряю!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що під час закритої частини переговорів щодо міграційного законопроекту, Трамп назвав африканські країни, звідки до США приїжджають мігранти, "брудними дірами".