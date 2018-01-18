У США помічник прокурора застрелив підлітка в суді

В американському місті Колумбус, що в штаті Огайо в ході судового слухання про загрозу застосування зброї сталася бійка, в результаті якої обвинувачений 16-річний підліток був застрелений помічником окружного прокурора.

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Як повідомляє РБК з посиланням на WCPO, слухання проходили в суді округу Франклін. Під час засідання в залі суду виник конфлікт, в якому взяв участь сам обвинувачений, члени його родини та заступник прокурора. Причини конфлікту не повідомляються.

Підліток напав на співробітника правоохоронних органів і збив його з ніг, у відповідь помічник прокурора вистрілив у нього.

Підліток був госпіталізований, але помер в лікарні. Помічник прокурора також потрапив у госпіталь, однак його травми не становлять загрози для життя.